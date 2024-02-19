MHP belediye başkan adayları listesini YSK'ya teslim etti! İşte MHP adayları...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ait aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim ettiğini açıkladı.

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31 Mart seçimlerinde yarışacak adayların YSK'ya bildirilmesiyle ilgili son gün 20 Şubat yani yarın. MHP son günü beklemeden 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ait aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim ettiğini açıkladı.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için, Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği ve İl Genel Meclisi Üyelikleri seçimlerine ait aday listelerinin ayrı ayrı düzenlenerek İlçe Seçim Kurullarına teslim edildiğini belirtti.

Yıldız, büyükşehirlerde ise il başkanlarının büyükşehir belediye başkanı adayı listelerini, il seçim kurullarına alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kâğıt ortamında teslim ettiğini ifade etti.