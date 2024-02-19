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İş yerinde çıkan yangında tüp tankeri patladı

İş yerinde çıkan yangında tüp tankeri patladı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki sanayi sitesinde bir tamirhanede çıkan yangında dükkanda bulunan hurda LPG tankeri patladı.

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Alınan bilgilere ve iddiaya göre Siverek eski sanayi sitesinde bulunan bir tamirhanede hurda LPG tankeri patladı. Yangın kısa sürede tüm iş yerine sıçradı. İş yeri sahipleri ve vatandaşlar yangına yakın bölgeden arabaları uzaklaştırırken iş yeri içinde bulunan akü ve yanıcı maddeler de ateş aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken de patlamaların yaşandığı görüldü. Patlamada şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken iş yeri kullanılamaz hale geldi.

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