Mardin'de 54 horozu dövüştüren 83 kişiye 578 bin lira ceza!

Mardin'in Midyat ilçesinde 54 horozu dövüştürdüğü tespit edilen 83 kişiye 578 bin 250 lira ceza uygulandı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Acırlı Mahallesi'nde horoz dövüşü yapıldığının tespit edilmesi üzerine ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince söz konusu adrese operasyon düzenlendi.

54 horozun dövüştürüldüğü belirlendiği operasyonda kumar oynamak için yer ve imkan sağladıkları gerekçesiyle V.B, Ş.M. ve Ö.B. gözaltına alındı.

Horoz dövüşünün yapıldığı alanda yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Horoz sahipleri ile bahis oynayan 83 kişiye toplam 578 bin 250 lira para cezası uygulandı.

Horozlar, Mardin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.