Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev ortak basın toplantısında konuştu

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tüm yönleriyle gözden geçirildiğini belirterek, "Toplam ticaret hacmimiz 7,5 milyar dolar seviyesini yakaladı. 15 milyar dolarlık seviyesine ulaşmak için gayretlerimizi artırma içindeyiz." dedi. Karabağ'da işgalin sona ermesiyle birlikte bölgede kalıcı barış için tarihi bir fırsat penceresi açıldığını söyleyen Erdoğan, "Bunun kapanmaması çok önemlidir. Üçüncü tarafları da süreci zehirlemek yerine yapıcı katkıda bulunmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: Değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Aliyev'i 5. defa Azerbaycan'ın cumhurbaşkanı seçilmesi vesilesi ile tebrik ediyorum. Seçilmesinin hemen ardından ilk ziyaretini Türkiye'ye yapmasından bahtiyarlık duyuyorum. Tarihi öneme sahiptir. Kardeş Azerbaycan için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Avrupa Konseyi'nde toplantılara katılımına engellenmesine yönelik adımlara tepkimizi gösterdik. Azerbaycan'a desteğimizi sürdüreceğiz. İkili ilişkilerimizin tüm yönlerini gözden geçirdik. İş birliğimizin Haydar Aliyev'in işaret ettiği tek millet iki devlet temelinde ilerliyor. Ticarette 7.5 milyar dolar seviyesini yakaladık.

Enerji alanındaki potansiyeli geliştirmemiz gerekiyor. Bakü Tiflis en başta yer alıyor. Eylül'de Nahcivan'ı ziyaretimde Kars Nahcivan projesine ilişkin projeyi imzaladık. Güney Kafkasya'nın istikrarına dair atılan adımları ele aldık. Azerbaycan'la omuz omuza hareket ediyoruz. Karabağ'daki işgalin sonlanması ile tarihi bir fırsat penceresi açıldı. Ermenistan'ın uzun vadeli düşünerek bu süreci değerlendirmeli. Yaralanan Azerbaycan ordusu mensubu kardeşlerimize şifa diliyorum. Uluslararası hukuku ayaklar altına alan katliamları değerlendirdik.

6 Şubat'taki yardımları için Azerbaycan'a teşekkür ediyorum.

Aliyev: Türkiye bugün dünya çapında söz sahibidir

Aliyev'in açıklamaları şöyle: Bana gösterilen misafirperverlikten dolayı minnettarım. Seçim sonrası ilk ziyaretim kardeş ülkeyedir. Bu bir gelenektir. Türkiye bugün dünya çapında söz sahibidir. Bugün Türkiye Azerbaycan birliği sadece bölge için değil Avrasya için önemlidir. Türkiye'deki geniş çaplı gelişmeleri izliyorum ve buna seviniyorum.. Kardeşimin sayesinde Türkiye yeni zirveleri fethediyor. Türkiye bölgemizde barışın, iş birliğinin garantörüdür. Potansiyeli, gücü, her bir Türk dünyasına mensup olan insanı sevindirir. 2020 Kasım'da ikinci Karabağ savaşında 44 gün boyunca Türkiye yanımızda oldu. Azerbaycan yalnız değil Türkiye Azerbaycan'ın yanında oldu. Bu bizim için yeterli oldu. Tarihi meselemizi savaş meydanında çözdük. Azerbaycan bu kardeşliği hiç unutmayacak. Bugün müttefikllik beyannamesi ile bütün meselelerde bir noktaya varıyoruz, birlikteyiz.

Ayrıntılar gelecek...