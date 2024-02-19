Emekli bayram ikramiyesinde bomba kulis! Yeni zam gelecek iddiası, 'çalışma yapılıyor' dedi net rakamı söyledi

Hükümete yakın çevrelerden edindiği bilgileri paylaşan Şeref Oğuz, "İkramiyenin artırılması konusunda çalışma yapılıyor. Tahminim 2 bin lira daha artış söz konusu olacak. Yani emeklinin bayram ikramiyesi 5 bin liraya çıkarılacak" dedi.