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Emekli bayram ikramiyesinde bomba kulis! Yeni zam gelecek iddiası, 'çalışma yapılıyor' dedi net rakamı söyledi

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Emekli bayram ikramiyesinde bomba kulis! Yeni zam gelecek iddiası, 'çalışma yapılıyor' dedi net rakamı söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artırılarak 3 bin TL'ye yükseltileceğini açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından kulislerden yeni bilgiler yansımaya başladı. Ekonomi yazarı Şeref Oğuz ikramiyeye yeni bir zam daha geleceğini iddia etti.

Emekli bayram ikramiyesinde bomba kulis! Yeni zam gelecek iddiası, 'çalışma yapılıyor' dedi net rakamı söyledi

Emeklinin bayram ikramiye artışına ilişkin yeni düzenleme yapılacağı kulislerde konuşuluyor. Dr. Şeref Oğuz, Ekonomim'e yaptığı açıklamada, bayram ikramiyelerindeki artışın yeniden gözden geçirileceğinin düşünüldüğünü aktararak, son kulis bilgilerini paylaştı.

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Emekli bayram ikramiyesinde bomba kulis! Yeni zam gelecek iddiası, 'çalışma yapılıyor' dedi net rakamı söyledi

Hükümete yakın çevrelerden edindiği bilgileri paylaşan Şeref Oğuz, "İkramiyenin artırılması konusunda çalışma yapılıyor. Tahminim 2 bin lira daha artış söz konusu olacak. Yani emeklinin bayram ikramiyesi 5 bin liraya çıkarılacak" dedi.

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Emekli bayram ikramiyesinde bomba kulis! Yeni zam gelecek iddiası, 'çalışma yapılıyor' dedi net rakamı söyledi

Söz konusu artışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacağını söyleyen Oğuz, "Sanıyorum Mart ayının ortasında seçimlere kısa bir süre kala bu açıklama yapılacak" ifadelerini kullandı.

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Emekli bayram ikramiyesinde bomba kulis! Yeni zam gelecek iddiası, 'çalışma yapılıyor' dedi net rakamı söyledi

Bayram ikramiyesi ne zaman hesaplarda olacak?

Bayram ikramiyeleri bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor. Dolayısıyla emekliler, Ramazan Bayramı haftası öncesi 1-9 Nisan tarihleri aralığında ilk ikramiyeleri almış olacak.

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