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Aile Bakanlığı 8 bin sözleşmeli personel alacak

Aile Bakanlığı 8 bin sözleşmeli personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz" dedi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak amacıyla 8 bin sözleşmeli personel alınacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, alımla ilgili detayların yakın zamanda duyurulacağını söyledi.

Göktaş, “Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı kararname ile şimdiye kadar bakanlığımıza bir seferde alacağımız en yüksek personel alımını gerçekleştireceğiz. Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz” ifadelerini kullandı.

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