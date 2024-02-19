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Kredi kartı ve banka kartlarında ödeme yöntemi değişiyor!

Kredi kartı ve banka kartlarında ödeme yöntemi değişiyor!

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Külliye'de bir kez daha toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Finansal altyapımızı güçlendirmek üzere teknolojisi Türkiye'de geliştirilen ve kartlı ödeme sistemleri alanında ülkemizin markası olan Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ne (TROY) ilişkin son dönem gelişmeler Kurul üyeleriyle paylaşılmıştır" denildi.

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Orta Vadeli Program (OVP) ve reform gündemiyle finansal okuryazarlığı artırmaya yönelik çalışmaların ele alınacağı toplantıda, Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri'nde (YTAK) mevcut durum ve bankalara verilecek Toplumsal Yatırım Notu gibi konular değerlendirildi.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda enflasyonu düşürmeye, cari açıkta kalıcı düşüş sağlamaya yönelik politikaları uygulamaya devam ediyoruz. Enflasyonla mücadeleye yönelik para politikası etkin şekilde uygulanırken yapısal reform çalışmaları hızla devam ediyor.

Finansal altyapımızı güçlendirmek üzere teknolojisi Türkiye'de geliştirilen ve kartlı ödeme sistemleri alanında ülkemizin markası olan Türkiye'nin Ödeme Yöntemi'ne (TROY) ilişkin son dönem gelişmeler Kurul üyeleriyle paylaşılmıştır. TROY'un kullanımında düzenli bir artış gözlenmekte olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın öncülüğünde TROY kullanımı yaygınlaştırılacaktır. YTAK programı önümüzdeki dönemde güçlendirilerek sürdürülecek. Fiyat istikrarından sosyal güvenlik sistemine kadar tüm öncelikli alanlarda atılan somut adımlar belirtilen takvim çerçevesinde ilerliyor."

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