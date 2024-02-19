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Japon deprem uzmanı 7 üzeri deprem beklenen illeri sıraladı! Sabahki Gemlik depremi...

Japon deprem uzmanı 7 üzeri deprem beklenen illeri sıraladı! Sabahki Gemlik depremi...

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den korkutan deprem açıklaması geldi. Sabahki depremi kastederek "Bunlar korkulacak şiddette değil ama diğerlerinin habercisi" diyen Moriwaki, "büyük deprem" beklenen illeri açıkladı.

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Gemlik merkezli deprem, Japon deprem uzmanı Moriwaki'ye göre büyüklerinin ayak sesi niteliğinde... Moriwaki, son depremin şiddetinin az olmasına rağmen bu tarz artçı depremlerin sık sık yaşanacağını belirtti.

TGRTHaber'den Zehra Maslak'a konuşan Morwaki, bölgede zeminin yumuşak olduğunun altını çizerken 7 üzeri bir depremde yüksek olasılıkla büyük yıkım yaşanacağını da vurguladı.

"7'nin üzerinde enerji birikti"

Biriken enerjinin ortalama 7 üzeri olacağını kaydeden Moriwaki, Türkiye'de son 2 yıldır tüm fay hatlarının üst üste yaşandığını açıkladı.  Moriwaki uyarılarına şöyle devam etti:

"Meydana gelen 3.5 şiddetindeki Gemlik deprem sonrası ara ara Konya, Malatya gibi yerlerde de yaşandı. Korkulacak şiddette olmayan bu depremler diğer depremlerin habercisidir. Güney fay hattı, kuzey fay hattını tetikliyor.Bursa-Gemlik, Balıkesir, Yalova civarında 7 üzeri deprem bekleniyor.Bandırma tarafından küçük ancak sık sık depremler meydana geliyor. Bundan yola çıkarak büyük depremin habercisi olacağını söyleyebiliriz."





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