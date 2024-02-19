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Gelecek ve DEVA Partisi'nde üst düzey istifa

Gelecek ve DEVA Partisi'nde üst düzey istifa

GELECEK Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç, görevinden ve parti üyeliğinden, DEVA Partisi Ankara İl Başkanı Nutku Akın da görevinden istifa etti.

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Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Tokaç, partisinin 14 Mayıs 2023 genel seçimlerine tek başına, bağımsız girmesini arzu ettiğini, buna rağmen ittifak modelinin tercih edildiğini belirterek, "Ancak 6'lı masa ve CHP birlikteliğinin seçmenimiz açısından ağır sonuçları ile karşı karşıya kalınmıştır. Nitekim genel seçimler sonrası CHP ile birlikte hareket edilmemesi hususunda ilkesel kararlar alınmıştır. Gelinen süreçte bu ve benzeri ilkesel kararların uygulanmadığını, partimizde yaşanan aksaklıkları, yanlışları; yapıcı eleştiri ve önerilerle, sözlü, yazılı olarak yetkili organlarımıza iletmeme rağmen, iç muhasebe, ortak anlayışında akıl ve istişare kanallarının kapalı olduğunu, partinin salt Erdoğan düşmanlığına haiz muhalefet, dar bir kadronun kontrolünde olduğunu üzülerek görmüş ve yaşamış bulunmaktayım. Bu minvalde maalesef siyaseten yeterli olgunluğa ulaşmamış yöneticilerin anlayışı ve gereksiz ihtiraslardan dolayı, hiçbir zaman görev ve makam talep etmediğim Gelecek Partisi'ndeki Ankara İl Başkanlığı görevimden ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyu ile paylaşıyorum" dedi.

'Aday belirleme sürecini genel merkez yönetememiştir'

DEVA Partisi Ankara İl Başkanı Nutku Akın da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifasını duyurdu.

Akın, hakkında çıkan ihraç haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, istifa kararını dün gerçekleştirilen 4'üncü aday tanıtım toplantısı öncesi aldığını açıkladı.

Seçmen nezdinde popülerliklerinin düştüğü, 31 Mart seçimlerine ilişkin başarısızlık kaygısı yaşadıklarını aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Partinin genel merkezinde bulunan ve fildişi kulelerinden teşkilatları izleyen kişiler ve sahadan bir haber genel merkez teşkilat başkanlığı ile başarıya ulaşmanın imkansızlığını üzülerek ifade ediyorum. Ne yazık ki Genel Başkan Ali Babacan, süreci sağduyu ile yönetememiş, genel merkezde bulunan birkaç kişilik grubun etkisi altında kalmıştır. Belediye başkan aday belirleme sürecini genel merkez yönetememiştir. Bu nedenlerle, Ankara İl Başkanlığı görevimi bırakma kararı aldım. Ankara'mıza ve ülkemize hizmet etme kararlılığımı korumakla birlikte, daha verimli olabileceğime inandığım başka alanlarda daha faydalı olabileceğimi düşünüyorum.

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