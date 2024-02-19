DEM Partili Pervin Buldan: Siyaseti bırakacağım!

HDP eş genel başkanlığı yaptıktan sonra DEM Parti Van milletvekili olan Pervin Buldan, siyasetteki kariyeriyle ilgili aldığı karaları açıkladı.

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Sürekli isim değiştiren PKK'nın siyasi uzantısını temsil eden partilerin sonuncusu DEM Parti oldu.

PKK ile somut ilişkileri nedeniyle kapatma davası süreci devam eden bir önceki parti HDP ise tarihe karışmak üzere.

HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da parti ile birlikte siyaset camiasından siliniyor.

PKK medyasının YouTube kanalına konuk olan Buldan, siyasi geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Buldan, siyaseti bırakacağını söyledi.

"Siyasetin köşesinden, bucağından geçmeyeceğim"

Pervin Buldan, şu ifadeleri kullandı:

Siyasette son dönemim. Milletvekilliğim bittikten sonra ben de siyaseti bırakacağım. Hiçbir şekilde siyasetin yanından, köşesinden, bucağından geçmeyeceğim.

"Mücadele etmenin farklı yönleri, farklı alanları var"

Mücadelenin sadece siyasetten ibaret olmayacağını söyleyen Buldan, farklı alanlarda mücadeleye devam edeceğini söyledi.

Buldan, sözlerine şöyle devam etti:

Mücadele etmek farklı bir şey. Mücadele milletvekilliğinden ibaret değil. Mücadele etmenin farklı yönleri, farklı alanları var. Bir yerinden tutarız. Bu mücadeleyi bırakmak bize yakışmaz elbette ama siyasi arenada değil. Onun dışında farklı mecralarda bir sürü alan var.