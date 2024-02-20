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Irkçı ve İslam karşıtı lider Wilders'dan Feyza Altun'a destek

Irkçı ve İslam karşıtı lider Wilders'dan Feyza Altun'a destek

Hollanda'da İslam karşıtı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisinin (PVV) lideri Geert Wilders, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan avukat Feyza Altun'a sahip çıktı.

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Dini değerlere yönelik çirkin ifadeleriyle bilinen avukat Feyza Altun'un son paylaşımı gündemdeki yerini koruyor.

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından şeriatla ilgili paylaşımda bulunan Altun İslam dinine alçak bir hakarette bulunarak "Şeriate s...yım" dedi.

Tepkilerin ardından harekete geçen Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Beykoz'daki evi aranan Feyza Altun daha sonra gözaltına alındı.

Altun'un sağlık kontrolüne götürülürken kullanıldığı "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatla yönetilmedi. Hiçbir zamanda şeriatla yönetilmeyecek." ifadeleri ve rahat tavırlarıyla gözaltı sürecini şova dönüştürmesi dikkat çekti.

İslam karşıtı Hollandalı lider sahip çıktı

Hastaneye girişte kameralara gülerek poz veren Altun'u Türkiye gündemi kadar konuşan biri daha oldu.

Hollanda'da İslam karşıtı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisinin (PVV) lideri Geert Wilders, Feyza Altun'a sahip çıktı.

"Feyza Altun bir kahramandır"

Sosyal medya hesabından Altun'un fotoğrafını paylaşan Wilders "Feyza Altun bir kahramandır!" notunu düştü.

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