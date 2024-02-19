CHP, DEM tuttu! İttifakın yeni adı ‘kent uzlaşısı’ oldu, Esenyurt'ta Ahmet Özer aday!

'Kent uzlaşısı' maskesine sığınıp "DEM'e göre aday belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen'i çekip Ahmet Özer'i aday gösterdi. Güngören ilçesi için ise Yüksel Yalçın'ı aday gösterdi. .

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Demokratik Eşitlik Partisi (DEM), yerel seçimler için 'kent uzlaşı' adı altında bir ittifak anlaşmasına vardı. Bu uzlaşı çerçevesinde, Esenyurt gibi önemli bir yerde CHP'nin aday gösterdiği Ali Gökmen'in geri çekilmesiyle yerine DEM Parti'nin istediği bir isim üzerinde duruldu. Bu isim, geçmişteki açıklamalarıyla bilinen Ahmet Özer oldu.

CHP, son ana kadar ittifak iddialarını yalanlamasına rağmen, DEM Parti ile 'kent uzlaşı' formülü çerçevesinde bir araya geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 17 Şubat'ta yaptığı basın toplantısında bu uzlaşmayı kamuoyuna duyurmuştu.

Esenyurt için henüz resmi bir isim netleşmese de, CHP kaynaklarına göre, Ali Gökmen'in adaylıktan çekilmesiyle 'kent uzlaşısı' kapsamında aday gösterilecek ismin Ahmet Özer olduğu öğrenildi.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan resmi açıklamada, İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarının sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiği belirtildi. Bu kapsamda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer'in belediye başkan adayı olarak atanmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Geçmiş açıklamaları gündem oldu

Ahmet Özer, geçmişte yaptığı açıklamalarla gündeme gelmiş, özellikle "Irak bölünürse Kürt devletinin tanınması daha kolay hale gelebilir. Ancak, Irak bölünmese de Kürtler’in devlet kurma hakkı vardır" ifadeleriyle dikkat çekmişti.

Pkk ile ağız birliği yaptı: "Türkiye yanlış yapıyor, Hdp'nin önü açılmalı"

CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer'in 2015 yılında verdiği bir başka demeçte, PKK ile ağız birliği yapıp olmayan Kürt sorununu varmış gibi göstermesi dikkatlerden kaçmadı. Özer, "Şu anda Türkiye'nin izlediği bu politika yanlıştır. HDP'nin önü açılmalı ve tıpkı Güney Kürdistan'da olduğu gibi Rojava Kürtleri'ne de dostluk eli uzatılmalıdır" dedi.

İmamoğlu'nun danışmanlığını yaptı

Özer, ayrıca bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlığını da yaptı.

DEM Parti konvoyla kutladı

CHP'nin DEM Parti'nin isteğiyle aday gösterdiği Ahmet Özer ismi DEM Parti tabanını mutlu etti. DEM Partililer, Özer'in adaylığı E-5'te konvoy düzenleyerek kutladı.