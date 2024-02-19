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Beşiktaş - Konyaspor maçı (CANLI YAYIN)

Beşiktaş - Konyaspor maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş 0-0 Konyaspor (CANLI SKOR)

Dolmabahçe'de oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. VAR hakemi olarak Erkan Engin görev yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 40 puan ve averajla 4. sırada yer aldı.

Oynadığı müsabakaların 5'ini kazanan, 10'unda berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Konyaspor ise haftaya 25 puanla 19. basamakta girdi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Muçi, Cenk, Semih

Konyaspor: Slowik, Ahmet, Uğurcan, Damjanovic, Guilherme, Nzonzi, Soner, Cicaldau, Prip, Ethemi, Cikalleshi.

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