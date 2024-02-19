Şaban Sevinç ile Cemal Canpolat birbirine girdi: Sahibin kim?

TV100'ün gündemi belirleyen programı Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı'na CHP İstanbul Eski İl Başkanı Cemal Canpolat ve gazeteci Şaban Sevinç'in tartışması damga vurdu. İkilinin arasında iplerin gerildiği anlarda Cemal Canpolat yayından alınıp reklam arasına gidildi.

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Gazeteci Barış Yarkadaş, Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, İletişimci-Yazar Ferhat Murat, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk oldu.

Programa telefonla bağlanan CHP İstanbul Eski İl Başkanı Cemal Canpolat, Şaban Sevinç ile oldukça sert bir tartışma yaşadı. 31 Mart seçimlerinin konuşulduğu programda Canpolat; Bir tasfiye hareketinin olduğunu ve bugünden itibaren de konuyu noktaladığını 31 marta kadar da konu hakkında konuşmayacağını dile getirdi.

Seçim sonrası ne olacak?

Bu sırada kendisine soru yöneltmek için araya giren Şaban Sevinç ''31 mart sonrası ne olacak, seçim mi kaybedilecek, kurultaya mı çağıracaksınız?'' dedi.

Şaban Sevinç'in bu sorusuna kızan Canpolat, Sevinç'i kendisini tahrik etmekle suçlayarak bu tahriklere gelmeyeceğini ifade etti. Cemal Canpolat Şaban Sevinç'e yönelik şu ifadeleri kullanınca tansiyon yükseldi; 'Sen görevini yaptın Şaban. Artık yani sahibine karşı görevini yaptın. Şimdi biraz saygılı ol.''

Senin sahibin kim?

Aynı sertlikte karşılık veren Şaban Sevinç ise; 'Sen de sahibine karşı görevini yapıyor musun' diyerek Canpolat'a; 'senin sahibin kim Cemal Canpolat?' diye sordu.

Araya girmek zorunda kalan Gürkan Hacır, Cemal Canpolat'ı yayından alıp reklama gitmek zorunda kaldı.

Reklam sonrası yayın başladığındaysa moderatör Gürkan Hacır şu açıklamayı yaptı; ''Az önce Sayın Cemal Canpolat yayına bağlandığında tansiyon arttı ve Sayın Şaban Sevinç ile polemiğe girdiler. Gazeteci arkadaşımız Şaban Sevinç’e yönelik “Senin sahibin var” gibi ifadeleri kabul etmiyoruz. Hem yayıncılık ilkemiz gereği, hem tv100 kurumu olarak, hem de ben şahsen Gürkan Hacır olarak kabul etmediğimi beyan ediyorum''