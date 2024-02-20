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Ayhan Bilgen Kars'tan bağımsız aday oldu! 'Yarım kalan işleri bitirmek için...'

Ayhan Bilgen Kars'tan bağımsız aday oldu! 'Yarım kalan işleri bitirmek için...'

KARS Belediye Başkanı iken tutuklanıp cezaevine giren, tahliye olduktan sonra HDP'den istifa ederek Ses Parti'yi kuran Ayhan Bilgen, Kars Belediye Başkanlığı için bağımsız aday oldu.

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SES Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, memleketi Kars'tan bağımsız belediye başkanı adaylığı için seçim kuruluna başvurdu. 25,26,27. Dönem Kars Milletvekili ve eski Kars Belediye Başkanı olan Bilgen'in adaylığını, SES Partisi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Yarım bırakılan çalışmaları bitirmek için...

Açıklamada "Kars'ta yarım bırakılan çalışmaları birlikte devam ettirmek üzere Genel Başkanımız Ayhan Bilgen ile bu yolu onur ve gurur ile yürüyeceğiz. Kendisine ve Kars halkına hayırlı olsun diyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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