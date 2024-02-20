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Ahmet Hakan'dan Feyza Altun'un gözaltına alınmasına itiraz! 'Kınanıp geçilmeliydi'

Ahmet Hakan'dan Feyza Altun'un gözaltına alınmasına itiraz! 'Kınanıp geçilmeliydi'

Avukat Feyza Altun 'şeriata so...yım' paylaşımı sonrası gözaltına alındı. Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan 'seviye dibin dibine indi" diyerek Feyza Altun'un gözaltına alınmasını eleştirdi: "Böyle bir kişiye yapılacak şey gözaltı değil kınayıp geçme olmalıdır.”

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, 'so...yım şeriata' ve 'so...yım soruşturmanıza' paylaşımları sonrası gözaltına alındı. Feyza Altun emniyette sorgulanırken, Hürriyet'in İmam Hatip kökenli Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Feyza Altun'un gözaltına alınmasına itiraz etti.

Yıl oldu 2024 yine hortladı!

Laikçiler ve şeriatçılar arasındaki kavganın 1990’lı yıllarda yapıldığını belirterek “Yıllarımızı aldı bu yapay tartışma. Yordu, bitirdi bizi. Enerjimizi emdi. Bizi birbirimize düşürdü. Yıl oldu 2024. Bu eski mi eski tartışma, sosyal medya üzerinden yeniden hortlatıldı” diye sitem etti.

Küfürlü, dibin dibi bir paylaşım...

Feyza Altun’un paylaşımının "küfürlü, düzeysiz, dibin dibini bulmuş bir paylaşım” olduğunu söyleyen Hakan, “Şeriat eleştirisi değildi yaptığı. Şeriat konusunda ne düşündüğünü açıklamıyordu. Şeriata nasıl bir anlam verdiği konusuna hiç girmiyordu. Minnacık bir argüman bile sunmuyordu yani. Yaptığı sadece ve sadece... ‘So....m şeriata’ diyerek alenen ve resmen küfretmekten ibaretti” görüşünü ifade etti.

Cevap verenlerin üslubu da aynı...

Hakan, “90’lı yıllarda enerjimizi çalan, hepimizi yoran tartışmanın hiç değilse belli bir düzeyi vardı. Hiç değilse resmen ve alenen küfredilmiyordu. Hiç değilse kitabi bir düzlemde kalınıyordu. Hiç değilse belli bir literatüre atıf yapılıyordu. Test edilmiş onaylanmıştır ki: Sosyal medya sayesinde bu tartışmanın seviyesi artık ‘so...rım / çı....rım’ düzlemindedir. Burası da dibin dibinin dibidir. Buradan daha aşağısı da yoktur” diye yazdı.

gözaltı değil kınayıp geçilmeliydi!

Ahmet Hakan, “Şeriata doğru anlamı vermiyor. Sadece şeriat adına yapılan bazı ilkel uygulamalardan dem vuruyor. Kavramsal düzeyde konudan haberdar değil. Ama her şeyden haberi olduğu konusunda kendisinden emin. Bunun yanı sıra küfürbaz. Küfürsüz konuşamıyor. Ağza alınmayacak küfürler edebiliyor. Böyle bir kişiye yapılacak şey gözaltı değil kınayıp geçme olmalıdır” dedi.

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