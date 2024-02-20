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Kahramanmaraş yeni güne depremle uyandı! AFFAD'dan açıklama geldi

Kahramanmaraş yeni güne depremle uyandı! AFFAD'dan açıklama geldi

KAHRAMANMARAŞ'ta deprem oldu. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 3.9 büyüklüğündeki depremle ilgili AFAD'dan açıklama geldi.

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 06.23'te merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyülüğü 3.9 olarak duyuruldu. Depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu kaydedildi.

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