AK Parti kulisi! Yeniden Refah Partisi, DEM'den fazla zarar verecek! Fatih Erbakan değil Mehmet Altınöz...

Aday listelerinin YSK'ya teslim edilmesi için bugün son gün... Partiler, belediye başkan adayı listelerini mesai saati bitimine kadar YSK'ya teslim edecek. AK Parti kulislerinde, Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'da aday çıkarmasının, DEM Parti'nin Ekrem İmamoğlu'na vereceği zarardan daha fazla AK Parti'ye zarar vereceğini konuşuyor.

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31 Mart seçimleri yaklaştıkça siyaset kulisleri kaynıyor. Erdoğan'ın İstanbul isteği ve sevgisi Ankara kulislerinde ilginç değerlendirmelere neden oluyor. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan AK Parti içinden kulisleri aktardı. AK Parti, Yeniden Refah'ın son dönemdeki politikalarının arkasında Fatih Erbakan değil, Elif Erbakan'ın eşi ve İstanbul adayı Mehmet Altınöz'ün olduğunu düşünüyor. Babacan'ın kulis haberinin ilgili bölümleri şöyle:

Yeniden Refah'ın perde arkasındaki gücü

- Yeniden Refah Partisi’nin, son dönemde küskün AK Partilileri toplayarak oluşturduğu yeni hattın perde arkasında kimin olduğu da çok konuşuluyor. Bu yapıdaki hareketlenmenin arkasında Fatih Erbakan’ın değil, başka bir kurmay aklın olduğu yorumları yapılıyor. AK Partililer, Elif Erbakan’ın kocası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı damat Mehmet Altınöz’ün etkisinin büyük olduğunu anlatıyorlar.

DEM'in üçte ikisi İmamoğlu diyecek

- Bazı AK Partili’lilere göre, Yeniden Refah Partisi, aday çıkaran DEM’in CHP’ye vereceği zarardan çok AK Parti’ye zarar verecek. Onların iddiasına göre; DEM adayları için İstanbul’da çalışma yapmayacak ve DEM Parti tabanının üçte ikisi Ekrem İmamoğlu’na oy verecek…

İstanbul seçimi halen ortada!

AK Parti kulislerinde İstanbul’a ilişkin analizler farklılaştı. Tüm partilerin adaylarının belirlenmesinin ardından oluşan hava değişti. Halen seçimin ortada olduğunu söyleyenler çoğunlukta. Ancak, DEM’in çıkardığı adaylara rağmen Ekrem İmamoğlu ile dolaylı bir uzlaşma olduğunu söyleyenler az değil.