BIST 9.196
DOLAR 30,88
EURO 33,30
ALTIN 2.005,74
HABER /  GÜNCEL

MHP bir ilçede adayını geri çekti: Cumhur İttifakı adayını destekleyecek

MHP bir ilçede adayını geri çekti: Cumhur İttifakı adayını destekleyecek

MHP, Kırklareli Babaeski'de yerel seçimler için gösterdiği belediye başkan adayını geri çekerek seçimde Cumhur İttifakı adayı Fırat Yayla'yı destekleyeceklerini duyurdu.

Abone ol

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde aday gösterdiği Hakan Arıcı'yı adaylıktan çektiğini ve AK Parti'nin adayı Fırat Yayla'yı destekleyeceklerini duyurdu.

MHP Babaeski İlçe Başkanı Sait Güroğlu, İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli Babaeski halkı, Milliyetçi Hareket Partisi olarak ülkemizin ve Babaeski'mizin geleceği için her zaman en doğru kararları almayı görev edindik. Bu bağlamda Cumhur İttifakı'nın birlikteliğini ve gücünü pekiştirmek adına Babaeski Belediye Başkanlığı seçimlerinde partimizin değerli Belediye Başkan Adayı Hakan Arıcı'nın özverisi ve tam desteğiyle AK Parti'nin adayı Dr. Fırat Yayla'yı destekleme kararı almış bulunmaktayız. Bu karar, Babaeski'mizin daha iyi yönetilmesi, hizmetlerin en üst seviyede sunulması ve ilçemizin kalkınması adına atılmış önemli bir adımdır. Hakan Arıcı'nın özverisi ve Cumhur İttifakı'na olan sadakati bu kararın alınmasında büyük bir rol oynamıştır. Babaeski'mizin menfaatleri dogrultusunda birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, Dr. Fırat Yayla'nın liderliginde Babaeski'yi daha aydınlık yarınlara taşıyacağımıza inancımız tamdır. Hep birlikte daha güçlü bir Babaeski için çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna'ya kaçan Rus savaş pilotu Maksim Kuzminov, İspanya'da öldürüldü
Ukrayna'ya kaçan Rus savaş pilotu Maksim Kuzminov, İspanya'da öldürüldü
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
16 yaşındaki genç, bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
16 yaşındaki genç, bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
81 ilde Çember-12 operasyonları: 3 bin 237 firari yakalandı
81 ilde Çember-12 operasyonları: 3 bin 237 firari yakalandı
AK Parti kulisi! Yeniden Refah Partisi, DEM'den fazla zarar verecek! Fatih Erbakan değil Mehmet Altınöz...
AK Parti kulisi! Yeniden Refah Partisi, DEM'den fazla zarar verecek! Fatih Erbakan değil Mehmet Altınöz...
Etimesgut'ta Behzat Ç. mi aday oldu? Seçimi bilen Hakan Bayrakçı Etimesgut anketini açıkladı
Etimesgut'ta Behzat Ç. mi aday oldu? Seçimi bilen Hakan Bayrakçı Etimesgut anketini açıkladı
Ahmet Hakan'dan Feyza Altun'un gözaltına alınmasına itiraz! 'Kınanıp geçilmeliydi'
Ahmet Hakan'dan Feyza Altun'un gözaltına alınmasına itiraz! 'Kınanıp geçilmeliydi'
Kahramanmaraş yeni güne depremle uyandı! AFFAD'dan açıklama geldi
Kahramanmaraş yeni güne depremle uyandı! AFFAD'dan açıklama geldi
Ayhan Bilgen Kars'tan bağımsız aday oldu! 'Yarım kalan işleri bitirmek için...'
Ayhan Bilgen Kars'tan bağımsız aday oldu! 'Yarım kalan işleri bitirmek için...'
Gelecek Partisi'nin tüm yöneticileri ve teşkilat üyeleri istifa edip MHP'ye katıldı!
Gelecek Partisi'nin tüm yöneticileri ve teşkilat üyeleri istifa edip MHP'ye katıldı!
CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'la devam kararı aldı! Lütfü Savaş'ın resti korkuttu
CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'la devam kararı aldı! Lütfü Savaş'ın resti korkuttu
Irkçı ve İslam karşıtı lider Wilders'dan Feyza Altun'a destek
Irkçı ve İslam karşıtı lider Wilders'dan Feyza Altun'a destek