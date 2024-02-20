MHP bir ilçede adayını geri çekti: Cumhur İttifakı adayını destekleyecek

MHP, Kırklareli Babaeski'de yerel seçimler için gösterdiği belediye başkan adayını geri çekerek seçimde Cumhur İttifakı adayı Fırat Yayla'yı destekleyeceklerini duyurdu.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde aday gösterdiği Hakan Arıcı'yı adaylıktan çektiğini ve AK Parti'nin adayı Fırat Yayla'yı destekleyeceklerini duyurdu.

MHP Babaeski İlçe Başkanı Sait Güroğlu, İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli Babaeski halkı, Milliyetçi Hareket Partisi olarak ülkemizin ve Babaeski'mizin geleceği için her zaman en doğru kararları almayı görev edindik. Bu bağlamda Cumhur İttifakı'nın birlikteliğini ve gücünü pekiştirmek adına Babaeski Belediye Başkanlığı seçimlerinde partimizin değerli Belediye Başkan Adayı Hakan Arıcı'nın özverisi ve tam desteğiyle AK Parti'nin adayı Dr. Fırat Yayla'yı destekleme kararı almış bulunmaktayız. Bu karar, Babaeski'mizin daha iyi yönetilmesi, hizmetlerin en üst seviyede sunulması ve ilçemizin kalkınması adına atılmış önemli bir adımdır. Hakan Arıcı'nın özverisi ve Cumhur İttifakı'na olan sadakati bu kararın alınmasında büyük bir rol oynamıştır. Babaeski'mizin menfaatleri dogrultusunda birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, Dr. Fırat Yayla'nın liderliginde Babaeski'yi daha aydınlık yarınlara taşıyacağımıza inancımız tamdır. Hep birlikte daha güçlü bir Babaeski için çalışacağız” ifadelerine yer verdi.