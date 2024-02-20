Kallavi zam sonrası motorine indirim geliyor! 20 Şubat güncel akaryakıt fiyatları, litresi ne kadar?

Motorin geçtiğimiz hafta gelen 2 lira 55 kuruşluk zammın ardından rekor kırmıştı. Bu kez araç sahiplerine iyi haber geldi. Motorine indirim geliyor. 20 Şubat 2024 güncel benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar oldu?

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Benzin ve motorine peş peşe zam yağmıştı. Bu kez indirim var... Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ederken, motorinde bu gece yarısı fiyatlar gerileyecek.

Motorine indirim bekleniyor

NTV'de yer alan habere göre motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL'lik indirim bekleniyor. Benzinde ise herhangi bir değişiklik yok.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da benzinin litresi ortalama 41,22 motorinin ise litre fiyatı 44,3 liradan satılıyor.