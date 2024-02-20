Alper Gezeravcı uzaya çıkarken elindeki kalemin sırrını paylaştı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 18 gün kalan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı tv100 Ankara Haber Müdürü Bilgehan Atay'a konuştu. Gezeravcı, uzaya çıkarken elindeki kalemin sırrından, onu en çok heyecanlandıran uzay deneyine kadar merak edilen sorulara yanıt verdi.

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İlk Türk astronot Alper Gezeravcı tv100 Ankara Haber müdürü Bilgehan Atay'a konuştu. Alper Gezeravcı uzay yolculuğuna ilişkin merak edilen sorulara samimiyetle yanıt verdi ve uzay tecrübesine ilişkin önemli detayları izleyicilerle paylaştı.

"Roket fırlatıldıktan 2 dakika 52 saniye sonra uzayın resmi sınırı kabul edilen 100 kilometre sınırını aşmıştık. Oradaki yerçekimsizliği test etmek adına o anı kalemle tecrübe ettim.

Beni en çok heyecanlandıran deney küçük yaştaki kardeşlerimizin deneyi, propolis deneyiydi. Propolisin antibakteriyelin özelliğini yerçekimsiz ortamda da test ettik.

Tuz Gölü bölgesinden götürdüğümüz endemik bitkimiz, tuz stresine maruz kalma sonucunda verdiği reaksiyonları deneme imkanımız oldu.

Uzay yürüyüşü yaptı mı?

Görevimizin bir parçası değildi. Dolayısıyla uzay yürüyüşü yapmadık. Uzay yürüyüşü öncesinde çok büyük hazırlıklar barındırıyor. Ayrıca istasyonun birtakım bakım görevleri de uzay yürüşünde yerine getiriliyor.

Uzayda her 90 dakikada bir tamamlanan bir gece-gündüz döngüsü vardı. Sağlık kriterleri açısından da görev gerçekleştirilmeden yapılan testlerde geriye doğru oluşturulmuş bir uyku programımız vardı. Uzaya gittiğimizde bünyem uzay şartlarına uygundu bir sorun yaşamadım.

Dışarıdan yaşanan heyecan ve strese de saygı duyuyorum ama görevi gerçekleştiren kişi olarak bunu ben yaşamadım çünkü bu işin doğasında beklenti dahilinde, birkaç aya kadar planlamanın değişebileceğine ilişkin planlamamız vardı."

En sevdiğiniz bilim kurgu filmi: "Aslında bilim kurgu filmlerini çok sevmiyorum. Daha gerçek hayata ilişkin filmler daha çok hitap ediyor bana"

En sevdiğiniz yazar: "Aslında yazar değil ama astronotluktan gelme bana da çok tecrübeleriyle katkısı oldu. Chris Hatfield."

En sevdiğiniz müzik türü: "Türk Pop Müziği"

En sevdiğiniz özelliğiniz: "Kararlı ve hedefe ulaşma konusunda inatçıyım."

Sizi en çok etkileyen şahsiyet: "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk"