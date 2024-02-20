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HABER /  POLİTİKA

MHP'nin acı günü! MYK üyesi hayatını kaybetti

MHP'nin acı günü! MYK üyesi hayatını kaybetti

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi gören MHP MYK üyesi Ferhat Çakıroğlu, hayatını kaybetti.

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MHP MYK üyesi Ferhat Çakıroğlu, hayatını kaybetti. Haber Global'de yer alan habere göre Çakıroğlu'nun ölüm haberini MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman duyurdu.

Büyükataman, "MYK üyemiz, değerli dava arkadaşımız Ferhat Çakıroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet; merhumun ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

MHP'den açıklama

MHP'den yapılan açıklamada da "MYK Üyemiz Sayın Ferhat ÇAKIROĞLU vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz" denildi.

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