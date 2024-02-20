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Lütfü Savaş kesinleşti son Hatay anketi geldi! Hatay'da kim önde? Gökhan zan ne oy alıyor?

Lütfü Savaş kesinleşti son Hatay anketi geldi! Hatay'da kim önde? Gökhan zan ne oy alıyor?

LÜTFÜ Savaş'ın CHP'nin Hatay adayı olduğunun kesinleşmesinin ardından ilk seçim anketi geldi. AREA Araştırma'nın Hatay anketine göre, Lütfü Savaş önde gözükürken Gökhan Zan'ın oy oranı da yüzde 4-6 bandında çıktı.

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CHP günlerdir süren kaosun ardından Hatay dayının Lütfü Savaş olarak kesinleştiğini duyurdu. Lütfü Savaş'ın adaylığının kesinleşmesinin ardından Hatay seçim sonuçları merak konusu oldu. Kentte; AK Parti Mehmet Öntürk'ü aday göstermiş, TİP ise Gökhan Zan ismini açıklamıştı.

Hatay anketinde kim önde?

Hatay'daki adayların son oy oranlarını ise Area Araştırma Başkanı Murat Karan açıkladı. 10-17 Şubat tarihleri arasında yapılan ankette CHP'nin adayı Lütfü Savaş yüzde 46,7; AK Parti adayı Mehmet Öntürk yüzde 41,1 oy aldı. Diğer adayların ise toplam oyunun yüzde 12,2 olduğu görüldü.



TİP adayı Gökhan Zan'ın oy oranı ne kadar?

'Diğer' kategorisinde TİP ve İYİ Parti'nin adayının olduğunu belirten Karan, TİP'in 3. parti olduğunu söyledi. Gökhan Zan'ın 4-6 bandında bir oy aldığını söyleyen Karan, 2019'daki seçim sonuçlarını hatırlattı.

Savaş'ın oy oranı yüzde 10 düştü!

2019 seçimlerinde 55,2 oy alan Lüttfü Savaş'ın 46,7'ye kadar düştüğünü söyleyen Karan, yüzde 10'luk oyun TİP ve İYİ Parti'ye gittiğini savundu. Karan, Hatay'da yarışın başa baş geçtiğini sözlerine ekledi.

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