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Yeniden Refah Partisi Tokat adayı istifa etti! 'Herhangi bir ilişkim kalmamıştır!

Yeniden Refah Partisi Tokat adayı istifa etti! 'Herhangi bir ilişkim kalmamıştır!

Yeniden Refah Partisi'nden Tokat Belediye Başkan adayı olan Hamdullah Suphi Efeli, adaylıktan çekildiğini ve partiden istifa ettiğini açıkladı.

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Yerel seçime sayılı günler kala siyasi partilerin çalışmaları sürerken birçok partiden istifa haberleri de peş peşe geliyor. Yeniden Refah Partisi Tokat Belediye Başkan Adayı Hamdullah Suphi Efeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adaylıktan çekildiğini ve partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Efeli paylaşımında, "Bugün itibarıyla Yeniden Refah Partisi ile herhangi bir ilişkim kalmamıştır. Bu süreçte beni canıgönülden destekleyen ve yanımda olan tüm eş, dost, kardeşlerime yürekten şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi seviyorum, sizin de beni sevdiğinizi biliyorum, her şey gönlümüzce olsun" dedi.

Efeli'nin adaylığı 13 Şubat'ta duyurulmuştu.

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