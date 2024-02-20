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Toni Kroos Arda Güler için Türk taraftara seslendi

Toni Kroos Arda Güler için Türk taraftara seslendi

Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler hocasından istediği süreyi bulamazken İspanyol ekibinin yıldız oyuncularından Toni Kroos katıldığı bir programda Türk taraftarlara seslendi.

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Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan ancak beklediği süreyi teknik direktör Ancelotti'den bir türlü bulamayan Arda Güler için Türk futbolseverler sosyal medyada tepkilerini dile getirmeye devam ediyor.

Bu durumun herkes gibi farkında olan yıldız oyuncu Toni Kroos da bu duruma dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Bir podcast programında konuşan Kroos, Türk taraftarların Arda Güler'e olan ilgisi için "Türk taraftarlar, Arda Güler'in Real Madrid'de olmasından dolayı gurur duyuyorlar. Biraz sabırsızlanıyorlar ve tabii ki bir an önce oynamasını istiyorlar. Mükemmel bir teknik direktörümüz var ve durumu kesinlikle çok iyi idare edecektir" ifadelerini kullandı.

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