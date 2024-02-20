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Kocasını "Meyve" bıçağı ile bıçakladı, ifadesinde böyle söyledi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocasını "Meyve" bıçağı ile bıçakladı, ifadesinde böyle söyledi

ADANA'da bir kadın kendisini sürekli darp ettiğini ileri sürerek dini nikahlı eşini meyve bıçağı ile karnından bıçakladı.

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Olay, 19 Şubat günü Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubbi Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emine A. (45) dini nikahlı eşi Cumali E. (55) tarafından sürekli darp ediliyordu. Evde oturdukları sırada çiftin arasında çıkan tartışmada Cumali E., Emine A.’yı darp etmeye başladı.

Bunun üzerine Emine A., eline aldığı meyve bıçağı ile Cumali E.’yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan Cumali E.’yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.

Olayı gerçekleştiren Emine A. ise gözaltına alındı. Emine A. ifadesinde, ”Bana sürekli şiddet uyguluyordu, yine dövdü bende dayanamadım, canımı kurtarmak için bıçakladım” dedi. Öte yandan, çiftin 1 çocuğu olduğu öğrenildi.

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