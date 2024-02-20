Suudi Arabistan tarihinde ilk! Güzellik yarışmasına kadın yarışmacı gönderdiler
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Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen "at" ve "deve" güzellik yarışmalarının ardından, bir ilke daha imza attı. Ülke tarihinde ilk kez bir kadın, güzellik yarışmasına gönderildi. Suudi Bayrağıyla mayolu fotoğraf çektirmesine izin verildi.
Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen "at" ve "deve" güzellik yarışmalarının ardından, Rumi Al-Qahtani isimli genç kadın, ülkede Miss Asia 2024 yarışmasına gönderilen ilk kadın oldu.
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Şeriatle yönetilen ülkenin ilk kadın güzellik kraliçesi adayı olan Al-Qahtani'nin podyumda saçlarını savurduğu anlar, "özgürlük işareti" olarak yorumlandı.
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Suudi yarışmacının Suudi Bayrağı ile derin dekolteli fotoğraflar çektirmesine de izin verildi.
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Yarışmayı Filipinler adayı Dyan Shane Mag-Abo kazandı.
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