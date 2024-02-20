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Dolar adım adım tırmanıyor! 20 Şubat 2024 alış-satış rakamları

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dolar adım adım tırmanıyor! 20 Şubat 2024 alış-satış rakamları

Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 30,8890 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda yatay bir seyir izliyor. Analistler yükseliş için ne diyor?

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Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 30,8890'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 33,3090'dan, sterlin/TL önceki kapanışının hemen üzerinde 38,8940'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise şu sıralarda yatay bir seyir izleyerek 104,3 puan seviyesinde bulunuyor.

Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasıyla fiyatlamaların zorlaştığını hatırlatarak, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülünden daha geç indirmeye başlayacağına yönelik artan endişelerin sıcaklığını koruduğunu söyledi.

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