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İki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

İki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da 2 hafif ticari aracın çarpıştığı kazada biri yabancı uyruklu 4 kişi yaralandı.

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Kaza, kent merkezi Kocatepe mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.K., yönetimindeki 03 UE 567 plakalı araç henüz belirlenmeyen bir sebepten ötürü İ.A., idaresindeki 03 ABR 496 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada sürücü İ.A., İ.S.A., A.K. ve yabancı uyruklu H.E.K., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza sonrası polis tarafından inceleme başlatıldı.

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