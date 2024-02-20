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Bakan Göktaş açıkladı 872,4 milyon TL’lik ödemeler hesaba geçti!

Bakan Göktaş açıkladı 872,4 milyon TL’lik ödemeler hesaba geçti!

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Şubat ayına ilişkin 872,4 milyon TL’lik SED ödemesi yaptıklarını duyurdu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerine devam ediyor. 872,4 milyon TL’lik SED ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

Destek ödemeleri ile ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Şubat ayına ilişkin 872,4 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetlerini çeşitlendirdiklerini kaydeden Bakan Göktaş, bu doğrultuda Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade etti. Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını belirterek, “Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Şubat ayına ilişkin 872,4 milyon TL SED ödemesi yaptık” dedi.

Aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini vurgulayan Bakan Göktaş şunları söyledi:

“Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Aile odaklı sosyal hizmet modellerimiz ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösteriyoruz.”

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