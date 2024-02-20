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Esenyurt'ta DEM Parti ilçe binasına operasyon: Terör propagandası yapan 2 şahıs gözaltına alındı

Esenyurt'ta DEM Parti ilçe binasına operasyon: Terör propagandası yapan 2 şahıs gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 2 şüphelinin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinin (DEM Parti) Esenyurt'taki ilçe merkezinde yakalanıp gözaltına alındığını bildirdi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya mecralarında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı soruşturma dosyası ile Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı kapsamında Esenyurt'ta 3 adreste arama yapıldı.

DEM Parti'nin Esenyurt'taki ilçe merkezinde yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Buradaki aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, gazete ile bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve posterleri ile dijital materyaller ele geçirildi.

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