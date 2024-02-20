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Altında çıldırtan yükseliş! Gram fiyatı resmen uçuyor, uzman isimden bomba tahmin

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Altında çıldırtan yükseliş! Gram fiyatı resmen uçuyor, uzman isimden bomba tahmin

Yaşanan düşüş sona erdi ve altın fiyatları aldı başını gitti. Yeni haftaya yükselişle başlayan ve bu yükselişini sürdüren altında yeni rekorlara hazır olun. İşte altın piyasasında son durum...

Altında çıldırtan yükseliş! Gram fiyatı resmen uçuyor, uzman isimden bomba tahmin

Altının dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram fiyatı, günü 2 bin 1 liradan tamamladı.

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Altında çıldırtan yükseliş! Gram fiyatı resmen uçuyor, uzman isimden bomba tahmin

Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 2 bin 5 lira seviyesinde bulunuyor. 

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Altında çıldırtan yükseliş! Gram fiyatı resmen uçuyor, uzman isimden bomba tahmin

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 360 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 690 liradan satılıyor.

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Altında çıldırtan yükseliş! Gram fiyatı resmen uçuyor, uzman isimden bomba tahmin

Yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 20 dolar seviyesinde bulunuyor.

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