Altında çıldırtan yükseliş! Gram fiyatı resmen uçuyor, uzman isimden bomba tahmin
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Yaşanan düşüş sona erdi ve altın fiyatları aldı başını gitti. Yeni haftaya yükselişle başlayan ve bu yükselişini sürdüren altında yeni rekorlara hazır olun. İşte altın piyasasında son durum...
Altının dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram fiyatı, günü 2 bin 1 liradan tamamladı.
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Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 2 bin 5 lira seviyesinde bulunuyor.
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Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 360 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 690 liradan satılıyor.
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Yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 20 dolar seviyesinde bulunuyor.
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