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Trabzon Havalimanı’nda yolcu köprüsü çalışmaları sürüyor

Trabzon Havalimanı’nda yolcu köprüsü çalışmaları sürüyor

Atatürk Havalimanı’nda bulunan yolcu köprülerinden 2 tanesinin getirildiği Trabzon Havalimanı’nda modernizasyon çalışmaları sürüyor.

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Son yıllarda Körfez ülkelerinden bölgeye olan turist ilgisi nedeniyle özellikle yaz aylarında büyük yoğunluk yaşanan Trabzon Havalimanı’nda başlatılan modernizasyon çalışmaları sürüyor. 2023 yılında iç ve dış hatlarda toplam 3 milyon 499 bin 592 yolcuya hizmet veren Trabzon Havalimanında bir önceki yıla göre iç hatlarda yüzde 8 oranında, dış hatlarda ise yüzde 18 oranında artış yaşandı.

Yolcu ve uçak trafiğinin her geçen yıl arttığı Trabzon Havalimanı’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlatılan modernizasyon çalışmaları kapsamında yapımına başlanılan 3 bin 77 metrekarelik yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve 860 metrekarelik CIP yolcu binasının inşaatları sürüyor. Bu çalışmaların yanı sıra 2 bin 250 metrekarelik yeni ısı merkezi binasının da yapılacağı Trabzon Havalimanı’nda EDS, bagaj taşıma sistemlerinin revizyonu, check-in konveyörlerinin revizyonu, asansör eklenmesi, asma tavan tadilatı, dış cephe tadilatı ve döşemelerde güçlendirme gibi benzeri işler de gerçekleştirilecek.

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