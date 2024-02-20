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Kırmızı bültenle aranan ''Türk Escobar''ın suç örgütü çökertildi! 42 kişi yakalandı

Kırmızı bültenle aranan ''Türk Escobar''ın suç örgütü çökertildi! 42 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 9 ilde elebaşılığını uluslararası zehir taciri ''Türk Escobar'' lakaplı Urfi Çetinkaya'nın yaptığı suç örgütüne ''Kafes-44'' operasyonu yapıldığını bildirdi. Operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 1 kişinin de aralarında olduğu toplam 42 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul merkezli 9 ilde elebaşılığını cezaevinde bulunan ''Türk Escobar'' lakaplı Urfi Çetinkaya’nın yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik “Kafes-44" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar sonucu Rüstem ve Hakan Çetinkaya ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Interpol kırmızı bülteni ile aranan H.Y.N.'nin de aralarında bulunduğu silahlı organize suç örgütü üyesi 42 şüpheli yakalandı.

Urfi Çetinkaya kimdir?

Urfi Çetinkaya, 12 Eylül 1980 darbesinde "arananlar" listesindeydi.

Çetinkaya, 1989’da Silivri'de bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda üç kilo morfinle yakalandı ve tutuklandı, 6 ay sonra tahliye oldu.

Urfi Çetinkaya geçen sene düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklanmıştı. Urfi Çetinkaya, 2000 yılında ise ''Matador'' adı verilen operasyonla yakalandı, cezaevine kondu ancak 2003'te tahliye edildi.

''Son Tango'' adı verilen operasyonla tekrar tutuklanan Çetinkaya, bu kez de 2012'te sağlık nedenleriyle cezaevinden tahliye edildi.

Bir operasyon sırasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken vurulan Çetinkaya, tekerlekli sandalyeye bağlı bir şekilde yaşamını sürdürüyor.

''Uyuşturucu ticareti'' suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Urfi Çetinkaya geçen sene İstanbul Sarıyer'de bir adrese düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklanmıştı.

Çetinkaya'nın yeri, saklandığı villaya her gün giden fizyoterapist sayesinde tespit edilmişti.

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