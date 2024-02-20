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Beylikdüzü'nde drift atan sürücülere ceza yağdı

Beylikdüzü'nde drift atan sürücülere ceza yağdı

Beylikdüzü'nde aracıyla drift yapan sürücülerin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Gözaltına alınana sürücülerin ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, toplamda 64 bin 466 lira ceza uygulandı.

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Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Gözaltına alınana sürücülerin ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, toplamda 64 bin 466 lira ceza uygulandı.

Olay, Beylikdüzü Marinada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 MRC 58 ve 34 VUS 99 plakalı arabalarıyla drift yapan ve o anları çeken bir vatandaşın sosyal medyada paylaşması üzerine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Ekipler, sürücü Gökhan K. ve Özkan A.'yı gözaltına alındı. Sürücülerin ehliyetine 2 ay el konulurken, toplamda 64 bin 466 lira ceza uygulandığı bildirildi.

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