Ramazan öncesi et fiyatlarına bir zam daha!

Son dönemde et fiyatlarına gelen zam sofraları vurdu. Art arda gelen artışların ardından 1 haftada kuzu etine 40 lira daha zam geldi. Fiyatlar karkasta 450 ile 460 liraya yükselirken, sektör temsilcileri önümüzdeki haftalarda indirimlerin geleceğini duyurdu.

Abone ol

Yılbaşından bu yana en çok konuşulan zamların başında et geliyor. Kuzu karkas ete geçtiğimiz hafta başında gelen zamlar henğüz soğumadan, yeni haftada gelen zam yine sofrayı vurdu.

Kuzu karkas etin fiyatı son dönemde neredeyse her hafta artarak devam ediyor. İstanbul’da geçtiğimiz hafta başında gelen zamlarla kuzu karkasın kilosu 410 liraya yükselmişti. Kuzu karkasa son bir haftada 40 lira daha zamlanarak kalitesine göre 450 ile 460 liraya yükseldi.

Sektör temsilcileri, gelen zamlarla beraber yılbaşından bu yana satışlarda yüzde 30 düşüş yaşandığını aktarıyorlar. Her yıl şubat ayında artan süt kuzusunun arttığını belirten temsilciler, önümüzdeki hafta kuzu karkas etin fiyatında düşüş beklediklerini aktardılar.

Ankara’da dün yapılan kesimlerde kıvırcık cinsi süt kuzusu karkas etin kilogram fiyatı 440 ile 450 lira arasında değiştiğini belirten Türkiye Kasaplar Federasyonu eski başkanı Fazlı Yalçındağ, Antep toklusu fiyatının ise 390 lira olduğunu bildirdi. Geçen hafta kuzu karkas etin kilosunun 430 liradan satıldığını ifade eden Yalçındağ, dana karkas etin fiyatı geçen haftaya göre biraz daha durulduğunu söyledi.

Küçükbaş hayvancılık üretimi yapanlara fiyat artışını sorduklarında 30 bin liradan aşağı çalışacak çoban bulamadıklarını ifade ettiklerini aktaran Yalçındağ, ‘’Üreticiler, sattıkları kuzuyla çobanın parasını karşılayamadıklarını belirtiyorlar. Üretici verdiğim arpanın parasını karşılayamıyorum diyor. Kimseye bir şey söyleyecek durumumuz yok. Memleketin genel anlamda bir yüksek enflasyonu var. Yine TÜİK verilerine göre hayvan sayısında da bir azalma var. Bunun nedenlerini sorgulamak lazım.” diyor.

Yetiştiricilikte ata mesleğini devam ettirenlerin olmadığını vurgulayan Yalçındağ, “Bir de bu dönemde hayvanını satan, parasını götürüyor faize yatıranlar da oluyor. O kadar çileye katlanmadan oturduğu yerde para kazanacağım diye düşünüyor. Bunu son dönemde çevremizden duyuyoruz. Üretim olmadan ülkede hiçbir şey olmaz. Bir de bu işi yapan insanlar yaşlı insanlar ve çocukların bunu devam ettirmek istemesinden de kaynaklanıyor’’ dedi.