Xabi Alonso'hun sihirli değneği ile Leverkusen rüya gibi sezon geçiriyor

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) namağlup lider Bayer Leverkusen, Avrupa'nın 5 büyük liginde tek namağlup takım konumunda bulunuyor.

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İngiltere Premier Lig lideri Liverpool 2 mağlubiyet, İspanya LaLiga lideri Real Madrid, İtalya Serie A'da zirvede yer alan Inter ve Fransa Ligue 1'in zirvesindeki PSG ise 1'er yenilgi yaşadı.

İlk lig şampiyonluğu peşinde

Bundesliga'nın ilk kez oynandığı 1890-91 sezonundan beri şampiyonluk sevinci yaşayamayan Bayer Leverkusen, son 11 yılın şampiyonu Bayern Münih'in hegemonyasına son vererek kupayı kazanmak istiyor.

Zirvenin en yakın takipçisi Bayern Münih'in ise Bundesliga'da 33 şampiyonluğu bulunuyor.

Ligde 22 maçla sadece 4 beraberlikle puan kaybeden Xabi Alonso yönetimindeki lider Bayer Leverkusen, en yakın takipçisi Bayern Münih'in 8 puan önünde zirvede yer alıyor.

Bayer Leverkusen, geçen haftayı galibiyetle kapatırken en yakın takipçisi Bayern Münih ise yenildi. Bundesliga'da şampiyonluk mücadelesi veren Bayern Münih, deplasmanda Bochum'a 3-2 mağlup olurken Bayer Leverkusen ise deplasmanda Heidenheim'ı 2-1 yendi.

Bu sonuçla Bayer Leverkusen, Bayern Münih'in Bundesliga'da 11 yıllık şampiyonluk serisine son vermeye bir adım daha yaklaştı.

Bundesliga'da Bayer Leverkusen 58 puanla zirvede yer alırken, Bayern Münih 50 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Bayern Münih düşüşte

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, Bayer Leverkusen ve Lazio maçlarının ardından Bochum'a da yenilerek bir hafta içinde üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı.

Alınan kötü sonuçların ardından Bayern Münih'te teknik direktör Thomas Tuchel'in koltuğu da sallanmaya başladı.

Sakatlıklarla başı dertte olan Bayern Münih'in, en son Galatasaray'dan geçen ay transfer ettiği sağ bek oyuncusu Sacha Boey'in, sakatlık nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Münih'in tüm müsabakalarda 32 maçlık yenilmezlik rekoruna da ortak oldu

Xabi Alonso'nun takımı, Bundesliga'nın 21. haftasında Bayern Münih'i mağlup etmesinin ardından Heidenheim'e karşı aldığı galibiyetle de Münih kulübünün tüm müsabakalarda 32 maçlık yenilmezlik rekoruna ortak oldu.

Bu sezon 22 haftada hiç mağlup olmayan ve sadece 4 beraberlikle yoluna devam eden Bayer Leverkusen'in şampiyonluk yolunda önünde 12 hafta kaldı.

En golcü futbolcusu Boniface sakatlandı

Bu sezon Bayer Leverkusen'de, 23 yaşındaki Nijeryalı forvet Victor Boniface, 10 gol ile takımının en fazla gol atan futbolcusu konumunda bulunuyor. Geçen ay sakatlanan Nijeryalı golcü futbolcu, nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacak.

Boniface'in ardından Leverkusen'de en fazla gol atan futbolcular arasında Alejandro Grimaldo, 8 golle ikinci sırada, Jeremie Frimpong ise 7 golle üçüncü sırada yer aldı.

Bayer Leverkusen'de bu sezon ligde en fazla gol atan futbolcular şu şekilde:

Futbolcu Bundesliga'daki gol sayısı

Victor Boniface: 10

Alejandro Grimaldo: 8

Jeremie Frimpong: 7

Florian Wirtz: 5

Jonas Hofmann: 5