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83 ayrı suç kaydı bulunan şahıs yakalanarak tutuklandı

83 ayrı suç kaydı bulunan şahıs yakalanarak tutuklandı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde 83 ayrı suç kaydı bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. Adli makamlara sevk edilen hükümlü tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede yürütülen çalışmalar neticesinde Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde 31 ayrı suçtan toplam 36 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan S.G. isimli hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı. Adli makamlara sevk edilen hükümlü, tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Hükümlünün, 83 farklı suçtan suç kaydının olduğu öğrenildi.

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