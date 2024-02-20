'AK Parti ile pazarlık' sorusuna Ahmet Türk'ten yanıt

DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Ahmet Türk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine açıklık getirdi. Erdoğan için kurduğu cümlenin övgü niteliği taşımadığını belirten Türk, "Erdoğan, bugün Kürtlere en fazla acı çektiren liderdir" dedi. Türk aynı zamanda AK Parti ile pazarlık yapmadıklarının da altını çizdi.

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayı Ahmet Türk, yerel seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulundu. Türk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili gündem olan "Kürt meselesini Kılıçdaroğlu çözemez, Erdoğan çözer” sözlerine de açıklık getiren Türk, "Erdoğan, bugün Kürtlere en fazla acı çektiren liderdir, bunu da ifade ettim, öyle kendisini öven bir şey değil" dedi.

Medyascope'tan Ferit Aslan'a konuşan Ahmet Türk, “Kürt meselesini Kılıçdaroğlu çözemez, Erdoğan çözer” ifadesinin bir övgü olmadığını belirterek, "‘Devlet içinde bir gücü var, isterse çözebilir’ dedim. Erdoğan, bugün Kürtlere en fazla acı çektiren liderdir, bunu da ifade ettim, öyle kendisini öven bir şey değil” diye konuştu.

Yerel seçimlerden sonra yeni bir çözüm sürecinin mümkün gözükmediği değerlendirmesini yapan Türk, "Türkiye’deki akil insanlar, Türkiye’yi yönetecek mantık, bazı şeyleri görmeye başladı diye düşünüyorum. Artık Kürt’ü Türk yapmak, Alevi’yi Sünni yapmak politikalarının bir şey getirmediğini görmeye başladılar. Ama kısa zamanda böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Bunun altyapısının doğru bir şekilde hazırlanması, halka doğru mesajlar vererek ortamı hazırlamak gerekiyor." ifadelerini kullandı

Yerel seçimlerde DEM Parti'nin kendi adaylarını çıkarması nedeniyle AK Parti ile pazarlık yapıldığı iddialarını da değerlendiren Ahmet Türk, söz konusu iddiaları “Asla böyle bir pazarlık yapılmadı. Siyasi partiler kendi adaylarıyla seçime katılmak ve iktidar olmak için mücadele eder, amacı budur. Bizler de farklı ve demokrasiyle özgürlükleri savunan bir partiyiz. Sonuçta kendi adaylarımızla seçimlere girme kararı aldık" diyerek yalanladı.

Ahmet Türk, 14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde Kemal Kılıçdaroğlu’na çok açık destek verdiklerini ancak oylarının yüzde 13 ve 11’lerden yüzde 8’lere düştüğünü söyledi. Seçimlere kendi başlarına girmedikleri için oylarının düşmesi tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını aktaran Türk, “Bu konuda tabanımızda zaman zaman tepkiler oluştu. Halkımızdan gelen talepler doğrultusunda partimiz bu seçimde kendi adaylarıyla girme kararı aldı. Asla bir pazarlık söz konusu değil, asla bir kimseye verilmiş taviz olarak da kararımız değerlendirilmemelidir” dedi.

Türk sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün demokrasi isteyen ve Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümünü isteyen kesimlerle zaten beraberiz. Bu cepheyi elbette ki büyütmek isteriz, herkesi bu noktaya getirmek isteriz. Sonuçta siyasetimizle, fikirlerimiz ve düşüncelerimizle, halka verdiğimiz mesajlarla bunu götürüyoruz”