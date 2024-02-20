Süper Kupa'nın oynanacağı şehir belli oldu

Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağını açıkladı.

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak yaşanan krizin ardından ertelenen Süper Kupa maçının nerede oynanacağı belli oldu.

Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağını duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çadırcı, "Süper Kupa maçı Şanlıurfa'ya hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Maçın 3 Nisan'da oynanması beklenirken, resmi duyuruyu Türkiye Futbol Federasyonu'nun yapması bekleniyor.