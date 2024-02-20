Benzin ve motorine indirim geliyor! EPDK rafinerilere yazı gönderdi! Fiyatları indirin...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, rafinerilere yazı göndererek bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi. Bu çerçevede benzin ve motorine 1 ile 1,5 TL düzeyinde indirim gelecek.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), rafinerilere yazı göndererek bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Benzin ve motorin fiyatları serbest piyasada oluşuyor. Kurallar ve formül belli. EPDK olarak hem rafineri-dağıtıcı ve bayii gibi piyasa oyuncularının uygulamalarını hem de fiyat hareketlerini sıkı şekilde takip ediyoruz" dedi.

Bazı ülkelerdeki petrol fiyatları düştü

"Özellikle bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünler rafineriler için önemli bir kar avantajına sebep oldu. Bunun tüketicilere de yansıtılması gerekiyor." diyen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz şöyle devam etti:

Benzin ve motorine 1.5 TL indirim...

"Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde bir indirim olacaktır."

20 Şubat 2024 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da benzin 41.22 lira, motorin 44.35 lira, otogaz ise 20.49 liradan satılıyor.

Ankara'da benzin 41.93 lira, motorin 44.28 lira, otogaz 19.99 liradan satılıyor.

İzmir'de benzin 42.15 lira, motorin 45.33 lira ve otogaz ise 20.07 liradan satılıyor.