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CHP 4. kez aday göstermemişti! Sarıyer Belediye Başkanı bağımsız aday olarak seçime giriyor

CHP 4. kez aday göstermemişti! Sarıyer Belediye Başkanı bağımsız aday olarak seçime giriyor

İSTANBUL'un Sarıyer ilçesinde 3 dönemdir belediye başkanlığı yapan Şükrü Genç, CHP tarafından tekrar aday gösterilmemişti. Genç, seçimlere bağımsız aday olarak gireceğini duyurdu...

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Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyince Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde önemli bir açıklama yaptı. Genç, yerel seçimlere ilişkin aldığı kararı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşmeyi kamuoyuyla paylaştı.

Genç'in açıklamasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşmeye dair detaylar da yer aldı. Genç, Özel'in kendisine "Biz sizi çok seviyoruz, sizinle hep varız. Partide size önemli görev verelim. Ancak biz bu işi tartıştık, Ekrem Başkan da sizi çok seviyor ama bunu aşamadık" dediğini aktardı.

Ayrıca, Genç'in "Şunu ısrarla soruyorum; aşılamayan nedir?" şeklindeki ifadeleri dikkat çekti. Genç, partideki hizmetlerinin ve başarılarının göz ardı edilmesini sorgularken, "Bu parti bu kadar hizmetin olmuşsa ve de bu kadar insan olmadık yerlerde sizleri iktidar yapmışsa ve böyle bir sorumluluktan uzaklaşmanın bir anlamı var mı?" sorusunu yöneltti.

Şükrü Genç, yerel seçimlerde Sarıyer Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olacağını duyurdu. Ancak bağımsız adaylık sürecinde zarar vermeme ve olumlu bir kampanya yürütme sözü verdi. Genç, "Kimseye zarar vermeyeceğiz, kimseye kötü söz söylemeyeceğiz" diyerek adil ve barışçıl bir seçim süreci vurgusu yaptı. Ayrıca, halkın desteğine güvenerek "Kısa çöp uzun çöpten hakkını alacak. Gelin demokrasi dersi verelim Sarıyer'de" çağrısında bulundu

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