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Sanayinin Elvan ablası araçları güzelleştiriyor

Sanayinin Elvan ablası araçları güzelleştiriyor

Muğla’nın Menteşe ilçesi Sanayi Sitesi'nde 2 kızı ve oğlu ile birlikte oto kuaför işleten Elvan Özsoy, ilk defa gelen müşterilerinin kendisini görünce şaşırdığını, temizliğe kadın eli değmesi nedeniyle tekrar geldiklerini açıkladı.

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Sanayi Sitesi'nde 2 kızı ve oğlu ile birlikte oto kuaför işleten Elvan Özsoy, çocuklarını oto kuaförlüğü sayesinde okutmaya çalıştığını söyleyerek, 4 çocuğundan 2'sinin geçim sıkıntısı sebebi ile okuyamadığını, 2 çocuğunun açık öğretim lisesi üzerinden okuduğunu açıkladı.

Sanayide kadın işletmecinin olmasının avantajlarının da bulunduğunu belirten Elvan Özsoy, “Yeri geldiği zaman zorlanıyoruz. Çocuklarım dışarıdan okudu. Bu işletme sayesinde okudular. Yanımda olan çocuklarım şu anda lise okuyorlar. Diğer çocuklarım ortaokul son sınıftan sonra okumadı. Bizim burada işlerimiz çok şükür iyi. Sağ olsun eş dost sayesinde. Burada bayan çalıştığını gören müşterilerim şaşırıyorlar. Aile olmamızdan dolayı da sevenimiz çok oluyor” dedi. Kadın oto kuaföründe aracını temizlettiren Ferhat Uygun, “Burada bayanlar çalıştığı için biraz daha içimiz rahat, güvenilir, daha temiz ve hijyen olduğuna inanıyoruz. O yüzden geliyoruz ve memnunuz. Bayanların dokunduğu her yer güzel oluyor, temiz oluyor. O yüzden tercihimiz bayandan yana oluyor” dedi.

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