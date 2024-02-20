Fatih Erbakan'dan 'olay sözler! İstanbul'da İmamoğlu önde, Ankara'da Mansur Yavaş rahat alır!

Yeniden refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan Ankara ve İstanbul adaylarını çekecekleri iddiasına yalanlama geldi. "Çekilmemiz söz konusu değil, çekilirsek AK Parti’nin yedek lastiğine döneriz" diyen Erbakan, Ankara ve İstanbul'u kimin kazanacağını da açıkladı. "İstanbul’da Ekrem Bey’in daha şanslı" diyen Fatih Erbakan, "Ankara’da ise Mansur Yavaş’ın rahat alabileceğini tahmin ediyorum" dedi.

Abone ol

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, 31 Mart yerel seçimleri için aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilmesine saatler kala İstanbul ve Ankara adaylarını çekecekleri iddialarını yalanladı. Erbakan, “Listeleri vereceğiz. Çekilmemiz söz konusu değil. Artık çekilirsek AK Parti’nin yedek lastiğine döneriz” dedi.

Fatih Erbakan, YetkinReport’ta Murat Yetkin'e yaptığı açıklamada, bazı anketçilerin kendilerine gelerek, AK Parti’ye destek olmadıkları takdirde İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun kazanacağını söyleyerek çekilmeleri yönünde telkinde bulunduğunu da söyledi. Erbakan'ın açıklamaları şöyle:

DEM Parti söyleyince sorun olmuyor!

- “Bize destek vermediğimiz takdirde Murat Kurum’un kazanamayacağını söylüyorlar. Bakın, DEM Parti, hiçbir partiye seçim kazandırmak zorunda olmadıklarını söyleyince mesele olmuyor ama biz kendi adayımızla çıkınca mesele yapılıyor.

Ekrem Bey daha şanslı! 3 ilçede sürpriz...

- “Bizim değerlendirmemiz de İstanbul’da Ekrem Bey’in daha şanslı olduğu, kazanabileceği yönünde. Özellikle Fatih, Üsküdar, Eyüp gibi ilçelerde sürpriz yapabilirler. Eyüp deyince bazı arkadaşlar sadece Eyüp Sultan Camii etrafı zannediyor; oysa Göktürk’e kadar hep Eyüp.

Mansur Yavaş Ankara'yı rahat alır!

- “Ankara’da ise Mansur Yavaş’ın rahat alabileceğini tahmin ediyorum. Turgut (Altınok) Bey, fazla bir varlık gösteremedi.”

Erbakan “Risk aldık” diye ekledi sohbetimizin sonunda; “Seçmenimize güveniyoruz. Sonucu 31 Mart akşamı hep beraber göreceğiz.”