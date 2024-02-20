İşte Murat Kurum'un seçim şarkısı! Yok dönmek geri İstanbul Muradına Ermeli..."

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Murat Kurum, sosyal medyadan 31 Mart 2024 yerel seçimlerindeki seçim şarkısını paylaştı. Kurum paylaşımına, "Her daim hizmet için durmak yok hep ileri, Milletin aşkıyla hazır yok dönmek geri, İstanbul Muradına Ermeli " notunu düştü.

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Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere kilitlendi. Siyasetin ana gündemi olan yerel seçimlerle ilgili peş peşe yeni gelişmeler yaşanıyor. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, X hesabından yeni seçim şarkısını paylaştı. Nakarat kısmında şu ifadelere yer verildi:

"Her daim hizmet için durmak yok hep ileri Milletin aşkıyla hazır yok dönmek geri İstanbul Muradına Ermeli..."