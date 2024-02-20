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MHP lideri Bahçeli'den MYK üyesi için taziye mesajı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MHP lideri Bahçeli'den MYK üyesi için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Ferhat Çakıroğlu için taziye mesajı yayımladı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Ferhat Çakıroğlu için taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Değerli dava arkadaşım ve MYK üyemiz Ferhat Çakıroğlu'nun geçirmiş olduğu bir rahatsızlık sonucu vefat etmesinden derin bir teessür duydum. Merhum arkadaşımız her zaman dua ve hayırla anılacak, davamıza ve partimize hizmetleri saygıyla hatırlanacaktır. Aziz şehitlerimize ve değerli arkadaşım Ferhat Çakıroğlu'na Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Çakıroğlu ailesinin ve camiamızın başı sağ olsun diyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun. Rabb'im taksiratını affetsin."

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