Ekrem İmamoğlu: Seçmeni tehdit edenler, sandıkta hak ettiği cevabı alacak

Şile Kömürcüoda Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İliç'teki altın madeni felaketine değinerek "Hiçbir şey olmamış gibi davrananlar ve bunun sorumluluğunu üstlenmeyenler bu sürece dair açık ve net konuşmayıp ortadan kaybolanlar sadece seçim sürecine dair seçmeni tehdit edenler, bu sandıkta milletimizden hak ettiği cevabı alacak" dedi

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’nin Şile Belediye Başkan Adayı Özgür Kabadayı ile birlikte 31 Mart 2024 yerel seçim sürecinin ilk mitingini Şile Meydanı’nda gerçekleştirdi. İmamoğlu “Bugün, hep birlikte aslında bir bismillah diyoruz. İnşallah güzel bir seçim yolculuğuna çıkıyoruz” diyerek sözlerine başladı. Seçimi algılarla değil, gerçeklerle kazanacaklarını söyleyen İmamoğlu şöyle devam etti:

5 yıl bizim kapımızı bile çalmadı

“Bakın Şile bizim geçmiş dönem yaşadıklarımızı yaşamadı. Ben bir ilçenin belediye başkanıydım 5 yıl göreve yaptım. Bir başka partiden diye büyükşehir belediyesi bizim kapımızı bile çalmadı. Bize selam bile vermedi. Hizmette ayrımcılık yaptı. Ama biz bu beş yılda bakınız gitmediğimiz Şile köyü kalmadı. Yolunu yapmadığımız Şile köyü kalmadı. Mezarlıklarını yenilemediğimiz köyü kalmadı. Şile onların partisiymiş, şuymuş, buymuş demedik.”

Bazı şeyler bu şehirde sıfırdı!

“Bazı şeyler bu şehirde sıfırdı. Mesela öğrenciye burs sıfırdı. Sadece bu sene 100 bin üniversite öğrencisine 750 milyon lira bütçe ayırdık. Kreşler sıfırdı, şu anda tam 100 kreşimiz var. Yurt yatak sayısı sıfırdı. Şu anda 5 bin 200 yüz öğrencimiz yurtlarımızda kalıyor. Şu anda 650 bin annenin cebinde ücretsiz ulaşım kartı var. Bizim bu projelerimizi 2019’da anlatırken; ‘öyle proje mi olur? onlar mega proje mi?’ dediler."

Mega proje dedikleri göz boyamak!

"Onların mega proje dediği insanların gözünü boyayan çaktırmadan cebinden çok para alan işler. Biz ne yapıyoruz? Milletimizin bütçesini, milletimiz için harcıyoruz. Milletimizin çaktırmadan cebinden paraları alan değil, milletimizin gözüne sokarak yardım eden değil, bir elin verdiğini bir elin görmediği ihtiyacı olan insanın cebine yardım eden bir yönetim olduk.”

Bütün partilere oy verenlerin oylarına talibiz

İmamoğlu “Cumhuriyetimi, canım bayrağımı çok seviyorum. Milletimi, devletimi çok seviyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ümü çok seviyorum. Biz böyle bir kültürü temsil ediyoruz ama o parti, bu parti demiyoruz. Biz bu şehrin bütün partilerine oy verenlerin oyuna talibiz. İstanbul ittifakının oyuna talibiz. Bu seçimde oy rekoru kırmaya var mıyız? Sizi seçim seferberliğine davet ediyoruz. Hep birlikte çalışacağız. Sizden isteğimiz şu; komşunuzun kapısını çalın, bizden selam götürün. Allah beni bu şehrin çocuklarına, annelerine mahcup etmesin. Ben size mahcup olmamak için çok çalışacağım” diye konuştu.

Peşimde koşmaktan yorulacaklar

İmamoğlu şöyle devam etti: “Göreceksiniz onlar, benim peşimden koşmaktan yorulacaklar. Yarı yolda nefes nefese kalacaklar. Belki kötü şeyler gelecek akıllarına. Ekrem'le ilgili kötü şeyler konuşacaklar. Böyle ahlak dışı işler yapacaklar. Yalan yanlış, talan, dolan işlerle uğraşacaklar. Vallahi vız gelir tırıs gider. Kötü söz sahibine aittir. Kötü söz bize yapışmaz, bize yakışmaz. Biz onlar ne kadar kötü konuşursa konuşsun biz onlarla ilgili kötü konuşmayacağız. Onun için siz bizden onlara selam götürün. Hemşerilerimize, komşularımıza selam götürün. Oylarını istiyoruz.”

Milletimiz sandıkta pişman eder!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “bize oy verirseniz hizmet alırsınız” şeklindeki açıklamasına atıf yapan İmamoğlu şunları kaydetti:

"O ne diyor? Bize oy verirseniz hizmet alırsınız diyor. Milletimize hat bildiren, haddini bildirmeye çalışan, bizim milletimizi tehdit etmeye çalışan bir kişiyi bizim milletimiz nerede pişman eder? Sandıkta pişman eder. Pişman edeceksiniz onu bu sözlerinden dolayı. Ve bizim milletimiz, milletine had bildiren anlayışı bırakalı 100 sene oldu.

Bu ülkede 100 senedir cumhuriyet var. Bu ülkede 100 senedir büyüyen demokrasi var. Daha da büyüteceğiz. 100 senedir ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyen 16 milyon İstanbullu var. 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var.

Millete had bildirine bu millet pabuç bırakmaz. Gereğini yapar. Siz de gereğini yapacaksınız. Bize öyle güçlü destek olun ki bunlar gönüllerindeki bile dillerine dolayamıyorlar. Kanal İstanbul'u yapmak istiyorlar tamamen duygusal ama söyleyemiyorlar.

Bunlara öyle bir demokrasi tokadı atın ki seçimde, sandıkta bir daha akıllarına Kanal İstanbul diye bir şey gelmesin. Bu milletin yoksullukla olan süreçlerini çözsünler. Görevleri kalacak seçimden sonra ne kadar bilmiyorum.

Neyse 2028’e kadar diyelim. O zamana kadar ekonomideki sorunları çözmeye uğraşsınlar, emeklinin dar gelirli haline çözüm bulmaya çalışsınlar. Okulu aç giden çocuklarımıza çözüm bulmaya çalışsınlar. Bu milletin temel sorunlarıyla ilgilensinler.

Yanlış işleri yüzünden Erzincan'da Türkiye'nin farklı yerlerinde mahvolan çevreyi düzeltmeye uğraşsınlar. Ama bunlara gereken dersi vereceğinizi biliyorum. Allah'ın izniyle biz bu seçimi milletçe kazanacağız. Milletin iradesiyle kazanacağız."

İmamoğlu konuşmasının ardından otobüs içinden vatandaşları selamladı. Şile Su Ürünleri Kooperatifi’nde de balıkçılarla buluşan İmamoğlu, sorunları dinledi.