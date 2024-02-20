BIST 9.343
DOLAR 30,90
EURO 33,48
ALTIN 2.016,82
HABER /  POLİTİKA

CHP lideri Özgür Özel'den Hatay açıklaması: Devam kararı aldık

CHP lideri Özgür Özel'den Hatay açıklaması: Devam kararı aldık

CHP, yeniden adaylığı bir süredir tartışma konusu olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile yola devam kararı almıştı. Konuya ilişkin önemli mesajlar veren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 büyük araştırma yaptıklarını belirtti.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda konuştu. Özel şunları kaydetti:

Erzincan'daki maden faciası

Erzincan İliç'teki altın madeni yıllardır çevre mücadelesinin tehlikelere dikkat çektiği bir yerdir. Bu sefer belki ikinci Soma faciasını bir anda yaşayabileceğimiz bir felaketten son anda kurtulduğumuzun da hepimizin bilincinde olması lazım. Cumhurbaşkanı istifa etse ancak yeridir.

Sayın Bahçeli 'Murat Kurum'un konuyla alakası yoktur.' dedi. Oradaki madenin 5 kat büyümesine bugünkü felakete onay veren raporun altında Bakan adına imzayı genel müdür atıyor. Bakan'ın benim adıma yani kalem benim mürekkep benim izin benim, benim yerime imzayı sen at dediği genel müdürün imzasından Kurum'un sorumlu olmadığını söylüyor Bahçeli. Ben bunu sizlerin vicdanınıza havale ediyorum.

''Lütfü Savaş'la devam kararı aldık''

Atatürk'ün şahsi meselesi Hatay'ımız... 6 Şubat'ta büyük bir yıkım yaşadık. Bir seçim sürecini gidiyoruz. Travmalar sosyal hareketi doğuruyor. Hatay kararı vermek için ince eledik sık dokuduk, en çok üzerinde durduğumuz il oldu. Toplam 5 büyük araştırma yaptık. Dün saat 03.00'te gelirken, biz CHP olarak üzerimize düşen bütün özeleştiriyi yaparak Lütfü Savaş'ın deprem sonrası kendisinin de yakınlarını akrabalarını kaybetmiş biri olarak kendi özeleştiriyi not ederek bütün veriler bütün bilgiler örgütümüzün talebi inancı ve anketlerdeki seyre baktığımızda Hatay'da Sayın Lütfü Savaş'la yola devam etme kararı verdik hepimize hayırlı olsun.''

ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu: Seçmeni tehdit edenler, sandıkta hak ettiği cevabı alacak
Ekrem İmamoğlu: Seçmeni tehdit edenler, sandıkta hak ettiği cevabı alacak
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Sevdiklerini mutlu edecek anlamlı hediyeler Pandora’da, keşfet!
Camilerde ramazan için hazırlıklar başladı
Camilerde ramazan için hazırlıklar başladı
Beyin çipi projesinde son gelişmeyi Elon Musk duyurdu! Düşünce ile bilgisayar faresini oynatabildi
Beyin çipi projesinde son gelişmeyi Elon Musk duyurdu! Düşünce ile bilgisayar faresini oynatabildi
Kereste yüklü kamyonun freni patladı, sürücü yaralandı
Kereste yüklü kamyonun freni patladı, sürücü yaralandı
Türk Hava Yolları bu yıl 5 bin kişiyi işe alacak
Türk Hava Yolları bu yıl 5 bin kişiyi işe alacak
"Yılda 4 kez MTV alınacak" iddiası! Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı
"Yılda 4 kez MTV alınacak" iddiası! Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklama yaptı
Uzun süreli cep telefonu kullanımına dikkat!
Uzun süreli cep telefonu kullanımına dikkat!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Danıştay çıkışı! Danıştay'ın FETÖ kararı hatalı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Danıştay çıkışı! Danıştay'ın FETÖ kararı hatalı...
İzmir Şehir Hastanesi'nde ilk kemik iliği nakli gerçekleştirildi
İzmir Şehir Hastanesi'nde ilk kemik iliği nakli gerçekleştirildi
Fatih Erbakan'dan 'olay sözler! İstanbul'da İmamoğlu önde, Ankara'da Mansur Yavaş rahat alır!
Fatih Erbakan'dan 'olay sözler! İstanbul'da İmamoğlu önde, Ankara'da Mansur Yavaş rahat alır!
İşte Murat Kurum'un seçim şarkısı! Yok dönmek geri İstanbul Muradına Ermeli..."
İşte Murat Kurum'un seçim şarkısı! Yok dönmek geri İstanbul Muradına Ermeli..."