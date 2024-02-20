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Fenerbahçe'de, Kasımpaşa mesaisi başladı

Fenerbahçe'de, Kasımpaşa mesaisi başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptılar. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlar ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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