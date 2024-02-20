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Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı! Kardeşi kaçakçılık yaparken yakalandı

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı! Kardeşi kaçakçılık yaparken yakalandı

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan'ın, 10 milyon adet kaçak makaronun ele geçirildiği bir operasyonda gözaltına alındığı öne sürüldü. Çıkan haberler sonrası, Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı.

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Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan, kaçak makaron operasyonunda gözaltına alındı. 

İddiaya göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 milyon adet kaçak makaronun bulunduğu bir depoya baskın düzenledi.

Operasyonda yakalanan şüpheliler, ifadelerinde İl Emniyet Müdürü'nün kardeşi Nezir Aslan'a ait olduğunu iddia etti. Bunun üzerine polis, emniyet müdürünün kardeşini Ankara'da gözaltına alırken, savcılık soruşturmayı jandarmaya devretti.

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı

Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız, Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındığını bildirdi.

Ayyıldız, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın kardeşi Nezir Aslan'ın gözaltına alındığına yönelik haberler üzerine açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Konu ile ilgili araştırma ve soruşturma yapmak üzere 18 Şubat 2024 tarihinde Polis Başmüfettişleri görevlendirilmiştir. Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alınmıştır."

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